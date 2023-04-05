Çine Belediyesi’nin desteği Çine Tarımsal Üretim Kooperatifi ve Evıon Desıgn markasının işbirliğiyle

açılan Ev Dekorasyon Kursu’nda eğitim ve üretim tüm hızıyla sürüyor. Çine’de üretilen birçok ürün,

yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da birçok ülkeye ihraç edilerek ülke ve ilçe ekonomisine de katkı

sağlanıyor. İlçede üretilen ilk ürünler, İngiltere, Katar, Almanya, Fransa ve İtalya’ya gönderilerek satışı

da gerçekleştirildi. İlk etabının tamamlandığı kurslar sonunda başarılı olanlar iş başı yaparak, yeni bir

iş sahibi oldular.



EĞİTİME KATILMAK İÇİN BAŞVURULAR SÜRÜYOR



Vergi Dairesi karşısında bulunan Çine Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda açılan kursa başvurular tüm

hızıyla sürüyor. 18-45 yaş aralığındaki vatandaşların başvurabildiği kurs, 6 gün sürüyor. Günde 4 saat

ve gruplar halinde verilen kursta kursiyerlere vazo, biblo mumluk, heykel gibi dekoratif ürünlerin

üretim aşaması, kalıba dökülmesi kalıptan çıkarılması, rötuş, zımpara, macun, boyama işlemi ve

paketleme aşamaları öğretiliyor. Öte yandan kurs sonunda iş yoğunluğuna göre kademeli olarak

başarılı olan kişiler işe alınarak iş hayatına katılmaları sağlanıyor.