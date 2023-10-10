Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle bu sene “SMART FURNITURE” teması ile düzenlediği Ezber Bozan Tasarım Yarışması Final Gecesi’nde ödüller sahiplerini buldu.

Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya bu sene toplam 643 proje katıldı.

Jüri toplantısı sonucunda en yüksek puanı alan 10 öğrenci ve 10 profesyonel tasarım finalist olmaya hak kazandı.

Başkan Gürle, “Yine Birlik olarak, alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonlarını çok önemsiyoruz. Modeko fuarı ile eşzamanlı gerçekleştirdiğimiz Suudi Arabistan ve Fas Alım heyeti ile yine geçtiğimiz Ağustos ayında Güney Afrika’ya yönelik organize ettiğimiz mobilya ticaret heyeti sayesinde firmalarımızın yeni iş fırsatları yakalamalarını sağladık. Önümüzdeki süreçte ticaret heyetlerimize İsrail, Fas ve Suudi Arabistan ile devam edeceğiz. Bir yandan da uluslararası fuarlara info stantlarla katılım sağlıyoruz. Titizlikle üzerine çalıştığımız ve bugün burada 3.sünü düzenlediğimiz yarışmamız, tasarımı sanayici ile buluşturarak uzun vadede hedeflerimize ulaşmamıza ve bu sayede dünyada mobilya denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden olmamıza katkı sağlıyor.” diye konuştu.

Ali Fuat Gürle, “Kanadalı bir grafik tasarımcı Robert Peters der ki “Tasarım kültürü yaratır. Kültür değerleri şekillendirir. Değerler geleceğe yön verir.” Tasarımın ve tasarımcının desteklendiği yarışmamız sayesinde finalistlerimizden birinin geleceğine yön verilmiş durumda, finalistimiz şu anda Ticaret Bakanlığımızın desteği ile İtalya’da tasarım eğitimi alıyor. Ayrıca her yıl birincilik ödülü alan finalistlerimizi Dünyanın en önemli mobilya fuarı olan İtalya’da düzenlenen İsaloni fuarına götürerek, global ölçekte mobilya tasarım trendlerini yakından görmelerini sağlıyoruz. Türkiye olarak mobilya sektöründe ortalama ihracat birim fiyatımızın yükselmesi için tasarıma daha fazla önem vermeliyiz. Şu anda ortalama kg fiyatımız 3,28 dolar. Ege Mobilyası olarak ise ortalama ihracat birim fiyatımız 3,54 dolar. Ege olarak daha yüksek birim fiyatla ihracat yapıyor olmamız da gösteriyor ki gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle katma değerli ihracat hedefimiz için doğru yolda ilerliyoruz, ancak atmamız gereken daha çok adım var. Bunun için paydaşlarımızın desteği her zaman için önem taşıyor.” dedi.

Yarışmanın finalistlerinden Kentsel Tasarımcı Merve Tiryaki, “Yarışmalar Türkiye’deki tasarım ve mobilya ekosistemi için çok önemli. Yeni fikirler bulmak, araştırmak için bizlere büyük bir fırsat sunuyor. Tasarım yarışmalarının hem öğrenciler hem profesyoneller için sayısının artmasını temenni ediyorum. Tasarımlarımda teknoloji ile tasarımın ilişkisine odaklanıyorum. Türkiye’de bu alanda çalışan çok fazla tasarımcı yok. Bu yarışmalar yeni alanlara da dikkat çekecektir. Değişen gündelik hayat pratiklerimize ve sorunlarımıza çözüm bulmak adına tasarımımı oluşturdum.” dedi.

Yarışmanın finalistlerinden Mimar Ayça Yazıcı ise “Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının konusunu ve içeriğini çok beğendim. Daha sıklıkla yapılması gereken yarışmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yarışmalar sayesinde toplumun ihtiyacı olan fikirlere değer veriliyor. Anne ve bebeği kamusal alanda var edebilecek, anne ve bebekler için tasarlanmış kamusal alanda ve her alanda kullanılabilecek bir kent mobilyası projemle yarışmaya katıldım.” Diye konuştu.

Endüstriyel Tasarım öğrencisi Berkay Çatalyürek ise “Projem geleneksel mobilyadan ziyade cesur bir proje. Yoğun duygu ve hissiyatı mobilya ile birleştirdim. Son halinin finale değer görecek şekilde kalması benim için çok anlamlı. Endüstriyel tasarımın duygusal tarafını keşfetmeye çalıştım. En sınırları zorladığım projeydi. Benim projem “anı” ve “yadigar” kavramından ortaya çıktı. Teknolojiyi kullanarak mobilya ile anılarla etkileşime geçebileceğimiz bir proje tasarladım. Soyut kavramların teknoloji ile birleşerek somut temsilcileri olan nesnelerle o köprüyü kuruyorum. Projemin bir diğer çıktısı da ilgi alanlarımızı daha etkili bir şekilde gösterme imkanı sunması.” dedi.

Mimarlık öğrencisi Yunus Emre Bolat, “Tasarımımız öğrencileri ve çocukları merkeze alıyor ve farklı projelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ana hedef insan odaklı ve çocuklarında bir katkısının, tasarımın parçası olması. Çok iyi düşünülmüş bir yarışma, çok güçlü bir jürisi var. Sosyal medya kanallarından çok sıkı takip ettik. Endüstriyel tasarım yarışmaları içinde en prestijli ve en iyilerinden biri.” dedi.



İç Mimarlık bölümünden yeni mezun olan Betül Genç, “Erkenden sektörün içinde bulunmak, bu imkana sahip olmak çok değerli. Tasarımımız kullanıcı kitlemiz çocuklardı ve tasarıma kullanıcıları da dahil ederek ikisini de birleştirdik. Kamusal alanlarda çocuklar için tasarım oluşturduk. Ezber Bozan Tasarım Yarışması çok heyecan vericiydi, çok detaylı çalıştık ve neler yapabildiğimizi görmemize yardımcı oldu, hiç bu kadar detaylı çalışma içinde bulunmamıştık.” dedi.

Final gecesi Ticaret Bakanlığı ve TİM yetkilileri, Birliklerimiz Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleriyle, Oda ve Borsa Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.