Aday adaylığı sürecinin başlamasından bu yana çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Nilüfer Ünüvar, Efeler Doğu Gazi Bulvarı'nda gençler ile buluştu.

Gençlerle bir araya gelmek için kafeleri ziyaret eden Ünüvar'a CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve Yönetimi ile CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman ve Yönetimi eşlik etti.

Marteniçkalar, Aydınlı gençlere çok yakıştı

Gençlerle sohbet ederek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını ileten ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapılacak çalışmaları anlatan Ünüvar yoğun ilgi gördü.

Gençlere baharın sembolü marteniçka bilekliklerini de hediye eden Ünüvar, ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Ünüvar şunları söyledi:

"Doğu Gazi Bulvarı’nda bulunan kafelerde gençlerimizle bir araya geldik. Gençlerimize söz veriyoruz, bu ülkeye baharı getireceğiz. Baharı simgeleyen marteniçka bilekliklerimizi de genç kardeşlerimize hediye ettik. Bir dilek tuttuk, bilekliklerimizi taktık. 15 Mayıs sabahı dileğimiz gerçek olduğunda bir bahar dalına bilekliğimizi bağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Marteniçka bileklikleri nedir?

Marteniçka bileklikleri, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Bulgaristan’a has bir gelenek olmakla birlikte Türkiye’de de yaşatılır. Baharın gelişini müjdelemek üzere takılırlar.