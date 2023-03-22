Spora ve sporcuya her anlamda desteğini sürdüren Germencik Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle futbol turnuvası düzenledi. Turnuva, Germencik Belediyesi 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerindeki halı sahada ilk düdüğün çalınmasıyla başladı. Turnuvaya 7-10 yaş arasında 10 takımdan oluşan yaklaşık 100 öğrenci katılıyor.

Çocukların eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarının özellikle de spora yönelmelerinin psikolojik ve fizyolojik gelişimleri için önemli olduğunu vurgulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilkokullar arası futbol turnuvamız 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerimizde başladı. Çocuklarımızın spora olan ilgisini bizler de bu gibi organizasyonlarla teşvik ederek daha da artıracak, sportif faaliyetlere destek ve katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza ve takımlarımıza yürekten başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.