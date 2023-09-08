Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Germencik Ziraat Odası ve İncir Araştırma Enstitüsünden uzmanlarından oluşan komite üyelerince “en iyi incir”in seçileceği yarışmaya Germencikli üreticileri davet etti.

Dünya incir üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Germencik’te, bu yıl 20.’si düzenlenecek olan İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali yapılacak. Festivalde, incirin markalaşması adına yapılan önemli etkinliklerden birisi olan incir yarışması da gerçekleştirilecek. Germencikli incir üreticilerinin katılacağı yarışmada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Germencik Ziraat Odası ve İncir Araştırma Enstitüsü yetkililerinden oluşacak bir komisyon en iyi incir yetiştiricisini seçecek. Üreticiler yarışmaya katılacakları 2 kilogram inciri, 11-19 Eylül 2023 tarihleri arasında Germencik Belediyesi Kültür ve

Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.

ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Yarışma sonunda 1’inci tam altın, 2’nci yarım altın ve 3’üncü de çeyrek altın ile ödüllendirilecek. Germencikli incir üreticilerini yarışmaya davet eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “İncirimizin katma değerini artırmak ve markalaşmasını sağlayarak üreticilerimizin emeğinin tam karşılığını almaları hedefiyle bu anlamda tanıtım çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede bu yıl da gerçekleştireceğimiz 20. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivalimizin bir parçası olarak düzenleyeceğimiz en iyi üreticisi yarışmasıyla hem incirin ana vatanı olan ilçemizin adını duyuracak hem de bu öneme yakışır dünyanın en kaliteli incirinin Germencik’te yetiştiğini gösterme fırsatı bulacağız. İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ve yarışma koşullarını sağlayan tüm üreticilerimizi yarışmamıza davet ediyorum. Bu aslında her ne kadar bir yarışma olsa da belirttiğim gibi ana amacı ve hedefi incirimizin önem ve kıymetini ön plana çıkarmaktır. Şimdiden tüm üreticilerimize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

22 Eylül Cuma günü başlayıp 24 Eylül Pazar günü sona erecek olan festivalin ilk gününde İrem Derici, ikinci gününde Ömer Faruk Bostan, üçüncü günündüyse Haluk Levent sahne alacak.