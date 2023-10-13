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Nazilli Belediyesi ve KOSGEB, 11. Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi için, gıda ve makine imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik girişimcilere çağrıda bulundu.

Proje kapsamında, söz konusu sektörlerin gelişmesine yönelik uygun iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimcilerin desteklenmesinin amaçlandığını dile getiren KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger vatandaşların KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını yapabileceklerini kaydetti.

Özellikle Nazillililerin bu desteklerden yararlanması için çağrıda bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bu noktada KOSGEB’in çok güzel çalışmaları var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Girişimci kadınlarımız başta olmak üzere yeni fikirler üreten, fonksiyonel ve inovatif çalışmalara imza atan, gerekli şartları taşıyan herkes bu desteklerden faydalanabilir. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2023. Erkeklerde 35 yaş altı, kadınlarda ise yaş şartı aranmıyor. Gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil alanında yeni girişimlerde bulunacak herkesi başvuru yapmaya davet ediyoruz” dedi.