Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkinliğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için destek verdiklerini söyledi.





Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir taraftan Aydın’ı pırıl pırıl tutmak için gece-gündüz çalışırken bir duyarlılık çalışmasına da imza attı. Neredeyse tüm dünyada gerçekleştirilen “Haydi Yapalım” etkinliği 2008 yılında çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Estonya’da başladı ve küresel bir hareket haline geldi. Çevrenin korunması konusunda her zaman duyarlı olan Aydın Büyükşehir Belediyesi de etkinliğe destek veriyor.