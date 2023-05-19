Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Saatçı, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hediyesi Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını kutlamamıza sayılı günler kala kritik, kritik olduğu kadar da önemli bir sürecin içerisinden geçiyoruz.

Topraklarımızın dört bir yanında göğüs göğüse mücadele vererek Cumhuriyetimizi kuran Ulu Önderimizin "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz!" sözleriyle ülkemizi emanet ettiği gençlerimiz, geleceğimizi belirlemekte önemli bir rol oynuyor. Uzun yıllardır ötelenen, itelenen, ülkesine yabancılaştırılan gençlerimiz bugün Atamızın emanetine sahip çıkıyor, onun izinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla ve başla çalışıyor.

Yeni neslimize inancımız tam. Onların da bizlere duyduğu güveni biliyoruz. Bu güven hiçbir zaman boşa çıkmayacaktır, her bir gencimize söz veriyoruz; 28 Mayıs sonrasında, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde istihdam sorununa son verecek, üniversitelerimizi dünya klasmanına yükseltecek, gençlerimizin çalınan yıllarını geri vereceğiz.

Bu duygu ve düşünceler ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."