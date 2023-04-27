AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, bugün seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerde bir açıklama yaparak, CHP’nin çizgisinden çıktığını belirtti. Ökten, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenler, Apo’nun teröristleri ile kol kola” ifadelerini kullandı.

Gökhan Ökten’in bu sözlerine CHP tarafından cevap gecikmedi.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ökten’e sert bir yanıt verdi.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın paylaşımı şu şekilde:

“AKP İl Başkanı Gökhan Ökten’in talihsiz açıklamasına söylenecek söz çok ancak sadece kendisine şunu sormak istiyorum;

Şehit polis memuru Gaffar Okkan’ın katilleri bugün kimin seçim ortağıdır?

HÜDAPAR seçim pusulasında kimin yanındadır?

Türk Bayrağı sözünden rahatsız olan Cumhur İttifakı ortağı kimdir?

Sn. Ökten farkında mısınız bilmiyorum ama siz bunların hepsinin il başkanısınız.”

Haber: Ebru Paksoy