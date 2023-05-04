Aydın Bağımsız Milletvekili Adayı, ODTÜ Öğretim Görevlisi, Yüksek Mühendis ve Kent Bilimci Hüseyin Aksu, tek başına seçim arabasının üzerinden yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Aydın’ın 17 ilçesi 678 mahallesinde vatandaşa seslenen Aksu, milletvekili olduğu takdirde neler yapacağını, sorunları nasıl çözeceğini anlatıyor. Siyasi yaşamında hep halkın içinde olduğunu, her vatandaşın derdine ortak olduğunu ve çözmeye çalıştığını anlatan Aksu, bu kez siyasilere ve vatandaşları tartışmadan uzaklaşarak çözüme odaklanmaya davet etti.

“Siyaset adeta çamur deryasına döndü”

Milletvekilleri adaylarının her gün basında boy göstererek sürekli karşı ittifaklara ve partilere saldırdıklarını ifade eden Hüseyin Aksu, “Siyaset adeta çamur deryasına döndü. Vatandaşın içinde olduğu sorunları nasıl çözecekleri hakkında bir kelime etmiyorlar” dedi.

Aksu, vatandaşlara da ilgi alanlarını çözüme yönlendirmelerini tavsiye ederek şöyle konuştu:

“Milletvekili adayları sizden oy istemeye geldiklerinde kendilerine ‘Çözümünüz nedir kardeşim?’ diye sorun. ‘Aydın’ı depremden nasıl koruyacaksınız?’, ‘Bu fiyatları nasıl düşüreceksiniz?’, ‘Menderes Ovası’nın çevre sorunlarını nasıl çözeceksiniz?’, ‘Çiftçinin sorunlarını nasıl çözeceksiniz?’, ‘Esnafın sorunlarını nasıl çözeceksiniz?’, ‘Ticari sorunları, sanayicinin dertlerini, turizmcinin problemlerini nasıl çözeceksiniz?’… Bu soruları yakalarına yapışıp sorun. ‘Kavga istemiyoruz. İtham, karalama, kötüleme istemiyoruz. Hizmet ve çözüm istiyoruz’ diye haykırın” dedi.

Özellikle Z kuşağının ilgisi büyük

Seçime sayılı günler kala her gün 15 saate varan seçim çalışmaları yürüten Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu, ilçe ilçe dolaşarak projelerini ve çözümlerini anlatıyor. Aydınlılar ile buluşmalarında takdir ve destekle karşılanan Aksu’nun Türkiye’nin gündemine bomba gibi oturacağı tahmin ediliyor. Yılların deneyimine sahip Hüseyin Aksu’nun parlamentoyu yönlendireceği, siyasi iktidarların çözüme yönelmesini sağlayacağına inanılıyor. Vatandaşlardan “Aklı ve projeyi meclise taşıyacak olan Aydın’ın bağımsız ve milletvekili olacak” yorumları yükseliyor. Özellikle oyunu ilk kez kullanacak olan genç seçmenin Aksu’ya ilgisi büyük.

Z kuşağının kendisine olan ilgisini, sunduğu projelerin sağlamlığına bağlayan Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu, şöyle konuştu:

“Ben onlara basit bir dans figürü sunmadım. Sosyal medyada yıllardır onların geleceklerini aydınlatacak projeler anlattım. Onların desteği geçici değil. Onlar önyargısız biçimde benim projelerimi değerlendirerek bana ulaşıyorlar ve desteklerini bildiriyorlar. Beni karalamaya kalkanlara da hiçbir suretle inanmıyorlar. Eski usul, iftira ve karalamalar gençler arsında kabul görmüyor. Onlar gördüklerini ve izlediklerini mantık ve akılla değerlendiriyorlar” diyor.

Haber: Ebru Paksoy