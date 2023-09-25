İl Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş, görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atamaların Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Ahmet Ökdem’in yerine Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan İbrahim Altıntaş yeni görevine başladı. İl Müdürlüğü’ne gelen Altıntaş, çiçeklerle karşılandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Altıntaş görevine başladı. İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş’ın yeni görevinin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olacağı inancıyla kendisine başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.



