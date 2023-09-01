CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “Son çağrımızda incir alım fiyatları açıklansın, üretici 120 TL fiyat bekliyor demiştik. Ağustos ayı bitti. İncir sezonunun yarısı geri de kaldı. Ama orta da ne bir fiyat var ne de fiyat açıklamaya niyetlenen bir kurum var. Anlaşılan o ki! TARİŞ İncir Birliği kulaklarını üreticinin sesine kapamış durumda” dedi.

İncir rekoltesinin ve kuru incir alım fiyatlarının henüz açıklanmamış olması hem üreticiyi tedirgin ve mağdur ediyor hem de piyasadaki anlık incir fiyatlarını manipülasyona açık hale getiriyor diyen CHP’li Karakoz; “Üretici mağdurdur. Üretici hasadını yapmıştır. Üretici İncirini kurutmuştur. Üretici bir an önce alın terinin, emeğinin karşılığı olan alım fiyatlarının hemen açıklanmasını bekliyor” vurgusunu yaptı.

CHP’li Evrim Karakoz; “alım fiyatlarının açıklanmadığı her geçen gün, incir üreticisi zarar etmektedir. TARİŞ İncir Birliği tüm paydaşlar için hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını istiyorsa bir an önce fiyatlarını açıklamalıdır” çağrısını yaptı.