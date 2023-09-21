CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, açıklamasında şunları bildirdi: "Üzülerek ifade etmek istiyorum ki önceki dönem il başkanımız Sayın Bayram İnci'nin bir yerel gazetedeki talihsiz açıklamalarını hayretle okuduk. Sayın İnci, öncelikle size şunu sormak isteriz; Siz bu genel seçimlerde neredeydiniz? Bir kere bile sizi çalışmalara katılırken görmedik. İşiniz gücünüz nifak tohumları ekmek mi? Siz öncelikle partinizi düşünüyor olsaydınız Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gece gündüz çalışırdınız. Partiye adımınızı atmadınız. Bugün belediye CHP'de olmasaydı sizin kızınız devlet memuru olabilir miydi? İnsan konuşurken düşünmeli, biraz da utanma duygusu olmalıdır. Sahi kızınız nasıl devlet memuru oldu? Tabiki CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu sayesinde oldu. Şuna da değinmeden geçemeyeceğim; Biz belediye başkanlarının, belediye başkanı olmadan önceki maddi durumlarını çok iyi biliyoruz, belediye başkanı olduktan sonraki maddi durumlarını da çok iyi biliyoruz. Bunları bile açıklamaktan aciz olanlar partiden istifa edip gittiler.Tabi ki bir de merak ettiğimiz şu konu var. Kayınbiraderler nasıl zengin oluyor, kardeşler nasıl zengin oluyor, bunlar da kamuoyunda merak konusu... Yerel seçimlerde bunları birer birer gençlik kolları başkanı olarak ben anlatacağım. Şimdi susuyorum, ama 6 ay sonra bütün her şeyi tek tek anlatacağım hiç kimse merak etmesin."