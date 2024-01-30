Siyaset dediğin çekişmeli ama edepli olur.

Eski siyaset insanlarına bakıp, onların tartışmalarını dinlediğim zaman keşke o yıllarda yaşamış olsaydım diyorum.

O dönemlerde insanın insana, önce kendisine olan saygısı varmış.

Şimdiki zamanlarda sadece saygısızlık ve çirkinliklerin olduğu bir siyaset var.

Korku içinde yaşayan insanlar ve demokratik eylem haklarını bile kullanamayan bir koyun sürüsü...

Yalan dolan içinde, kendimizi kandırdığımız bir dönem yaşıyoruz.

Bu yalanlar çinde, yerel seçimlere gidiyoruz.

Gazetecisi, memuru, bürokratı, işçisi, evsizi ve en önemlisi kandırılmış insanlar...

Köylerde muhtarlar, beldelerde ağalar, ilçelerde menfaat, illerde çıkar ilişkileri, Büyükşehirlerde ise kendi çıkarlarını gözeterek herkesi hiçe sayan bürokrat takımı.

Peki ya sokaktaki vatandaşın ne olduğunu, ne istediğini, neden rahatsız olduğunu soran varmı?

Tabiki yok...!

İşte bu yüzden, burnunun ucunu görmeyenler, kibir ve yalan içinde olan, çevresindeki yapmacıkları görmeyen, kaybedecek...

Çünkü, halkın iradesi sizin kibriniz ve kapalı gözlerinizden daha yüce.

Aydın halkı bir tokat attı yetmedi.

İkinci tokadı attı yetmedi.

Sıra üçüncü tokatta.

Ha bu yetermi size bilmem ama bildiğim tokattan çok halkın iradesi, halkın isteği, halkın aslında ne istediği.

Halkın ne istediğini görmeyen bir hükümet var iken, acaba, iki kere Aydın halkından tokat yiyenlerin tekrar Aydın halkını kandırmaya gelmesinin ne faydası var?

Pazarda Özlem Çerçioğlu'na sevgi gösteren esnaf, kim gelirse gelsin elbette sevgisini başka dille anlatacak.

Ama önemli olan Arslan'ın yüreğinde kim yatıyor.

Efeler'e Anıl Yetişkin aday oldu.

Evet kimse tanımıyor, evet aynı paltoyu giyiyor.

Haklısınız, her yerde sadece "bomba gibiyiz" diyor.

Bakın kacırdığınız, unuttuğunuz bir nokta var.

Asla şunu unutmayın, Anıl Yetişkin'in birde Özlem Çerçioğlu faktörü var.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da Mustafa Savaş üzerinde bir rolünü gördünüz mü?

Ben ve Aydın halkı yıllardır görmedik.

O yüzden herkes işine gücüne baksın.

Ya adam gibi çalışarak bileginizin gücüyle almaya çalışın, yada sizin boş laflarınıza Aydın halkının karnı tok.

Köylere adam gönderip ' Çeşme suyu içmeyin zehirlenirsiniz' laflarına, dedikodularına herkesin karnı tok olduğu için, bunlar tutmaz.

Siz önce Özlem Çerçioğlu öncesi hangi köye su götürdünuz, hangi köyün yolunu yaptınız, hangi köylünün derdine ortak oldunuz önce onu söyleyin.

Demem o ki; siz Aydın'da Özlem Çerçioğlu olduğu sürece alırsınız, hemde çok iyi alırsınız.

Ama neyi alırsınız orasını bilemem.

Kalın sağlıcakla...