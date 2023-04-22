Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünde İyi Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner kutlama mesajı yayımladı. Taner mesajında; "Bu özel ve güzel gün vesilesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Dünyanın hemen her yerinde savaş, açlık, doğal afet, haksızlıklara ve açlığa maruz kalan tüm çocukların huzur ve barış içinde iyi bir geleceğe umutla bakarak yaşamalarını diliyorum." dedi.

“Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.”

İyi Parti İl Başkanı Recep Taner'in mesajında, 'Milletimizin iradesini ve ulusal egemenliğimizi temsil eden 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet meclisinin “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.”düşüncesi ışığında hem saltanata hem de işgal güçlerine karşı başlatılan milli mücadele hareketiyle, ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız bir Türkiye'nin temelleri atılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü ve İlk defa 1929 yılında bayram olarak kutlanmaya başlanan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya barışının simgesi olarak görülen dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu özel ve güzel gün vesilesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Dünyanın hemen her yerinde savaş, açlık, doğal afet, haksızlıklara ve açlığa maruz kalan tüm çocukların huzur ve barış içinde iyi bir geleceğe umutla bakarak yaşamalarını diliyorum.' ifadeleri yer aldı.



