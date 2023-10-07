Olay, 4 Ekim günü ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şinasi Keskin adlı vatandaş, yaşadığı evde bıçaklanmış ve hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Keskin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede Keskin’in vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edilirken, talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın perde arkasını araştırmaya başladı.

Dün Fatih Mahallesi'nde çöp toplayan Tire Belediyesine ait çöp kamyonu, akşam saatlerinde Maltepe mevkisine çektirildi.

Kamyon içerisindeki yaklaşık 10 ton çöp, yere dökülerek delil araması gerçekleştirildi.

İlçedeki tüm kamera görüntülerini de mercek altına alan Tire polisi olayı aydınlatmaya çalışırken, olayla bağlantısı bulunan bir kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.