İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kentin her yerinde güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmeti sunmak için 2019 yılında Seferihisar’da başlattığı İZTAŞIT projesi, Kiraz, Menemen, Yeni Foça ve Ödemiş Kaymakçı’nın ardından 1 Aralık 2023’te Bergama’da yola çıkmaya hazırlanıyor. İZTAŞIT Bergama araçları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Bergama Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi arasında imzalanacak sözleşme sonrasında, 4 hat ve toplam 16 otobüs ile faaliyete başlayacak. Yeni otobüsler sayesinde Bergama bölgesinde mevzuata uygun araçlar ile taşımacılık yapılacak. Yolcu taşıma hizmeti kurallar dahilinde, daha güvenli bir şekilde sağlanacak.



Proje sayesinde Bergama’da toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erecek ve İzmirim Kart’la seyahat edilecek. Bölgede yaşayan 60 ve 65 yaş grubu yurttaşlar, engelliler, öğrenciler ve öğretmenler, ücretsiz ve indirimli kart kullananlar toplu ulaşım haklarından faydalanabilecek.



İZTAŞIT araçları, sürücüleri ve kooperatif yönetimi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve ESHOT Genel Müdürlüğü denetiminde olacak. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak verilecek. Ulaşım planlamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak.



Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında minibüs esnafının kalkınmasına öncülük eden İZTAŞIT projesi, bireysel taşımacıların kurumsal çatı altında birleşmesini sağlıyor. İZTAŞIT projesinin devreye girdiği ilçelerde toplu ulaşım araçları da yenileniyor. Yolcu kapasitesi yüksek, donanımlı, çevreye duyarlı, engelli erişimine uygun, bisiklet aparatı bulunan veya takılabilen, araç içi kamera sistemleri ile denetlenen İZTAŞIT’lar toplu ulaşım hizmetinde kalite standartlarını artırıyor.