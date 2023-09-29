Jandarma ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre; 4 dosyadan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak, 6136 SKM, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 9 yıl 20 ay 20 gün hapis cezası bulunan F.İ., Türk veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ’suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ö., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.K., 2 dosyadan ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma veya taşıma veya bulundurma, güveni kötüye kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, nafaka hükümlerine uymamak suçlarından aranan ve hakkında 6 bin 500 TL adli para cezası, 4 ay 26 gün hapis cezası bulunan H.E. ve uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek ve bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan ve hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan C.A. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 5 şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



