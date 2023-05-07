Çiftçisinden kuyumcusuna, turizmcisinden mobilyacısına Aydın'ın dört bir yanında esnaflar ve vatandaşlar ile buluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Karakoz'un son durağı Dalama Hayvan Pazarı oldu. Sabahın erken saatlerinde pazara giderek besiciler ve celepler ile buluşan Karakoz’a CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ve Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, önceki dönem Çeştepe Belde Başkanı Ümit Tosun ve Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen eşlik etti.

Besicilere ‘Yarının Türkiyesi’ni anlattı

Dalama Hayvan Pazarı'nda besicilere Millet İttifakı tarafından hazırlanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan vaatleri anlatan CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz şöyle konuştu:

"Biliyoruz yorgunsunuz, değişim istiyorsunuz. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. 14 Mayıs’ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü cumhurbaşkanımız yapacağız ve özlediğimiz günlere kavuşacağız. Size söz, hayvancılıkla uğraşan ancak mali gücü yeterli olmayan ailelere hibe, ucuz kredi ve TİGEM aracılığıyla ucuz damızlık hayvan desteği sağlayacak, hayvancılık işletmelerinin kendi karma yem ünitelerine sahip olmalarını destekleyeceğiz.”

“Size söz: tüm sorunları çözeceğiz”

Konuşmasında vatandaşları bütün yüklerden kurtaracaklarını ifade eden Karakoz, şöyle devam etti:

“Üreticilerimiz traktör, biçerdöver, tarım makinaları gibi tarımsal üretim araçlarının ve canlı hayvan varlığının hiçbir şekilde haczedilmemesini sağlayacağız. Mazot, gübre, yem ve tohum gibi girdi desteklerini çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verecek, diğer destek ödemelerini üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz. Size söz; hayvancılarımızın, çiftçilerimizin, esnaflarımızın tüm sorunlarını 'ama'sız çözeceğiz. 15 Mayıs sabahından itibaren huzura ve refaha ulaşacak, hayat pahalılığının sona erdiği, enflasyon yükünün altında ezilmediğimiz bir ülkeye uyanacağız. Çok az kaldı, geliyoruz" dedi.

Karakoz'un Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını ilettiği üreticiler kendisine ve Kılıçdaroğlu'na destek sözü verdi.

Haber: Ebru Paksoy