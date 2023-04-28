Milletvekili adaylığı yoluna çıktığı günden bu yana Aydın'ı karış karış gezen deneyimli siyasetçi Evrim Karakoz, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. 1 günde 3 farklı ilçeyi ziyaret eden, Aydın'ın en uzak mahallelerinde dahi vatandaşlarla buluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, çalışkanlığıyla örnek oluyor. Gittiği mahallelerde ilgiyle karşılanan, memleketi Aydın'da uzun yıllardır sürdürdüğü görevler süresince yaptığı çalışmalar ile hemşehrilerinin sevgisini kazanan Karakoz'a esnaf ve vatandaşlar da destek veriyor.

HALKIN ADAMI HALKLA BİR ARADA

CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz'un ziyaretlerinde son durağı Koçarlı ilçesi oldu. Tarım kenti Koçarlı'da yurttaşlar ile buluşan Karakoz'a ziyaretlerinde önceki dönem Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, CHP Aydın İl Disiplin Kurulu Yöneticisi Orçun Akbulut, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın ve Yönetimi, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Secem Kaplan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur İstek, İlçe Belediyesi Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti.

İlk ziyaretlerini Koçarlı'da bulunan sivil toplum kuruluşlarına gerçekleştiren Karakoz, ardından ilçe çarşısında esnaflar ile bir araya geldi. İşveren ve çalışanlara Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hayata geçirilecek çalışma ve reformları anlatan Karakoz, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını Koçarlılılara iletti.

OVA KÖYLERİNDE VATANDAŞLAR İLE BULUŞTU

CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, çarşı ziyaretinin ardından beraberindeki heyet ile birlikte Koçarlı'nın ova köylerinde yurttaşlar ile buluştu. Yeniköy, Bıyıklı, Haydarlı, Yağhanlı ve Kasaplar Mahalleleri'nde kıraathane ziyareti yapan Karakoz'a mahalle muhtarları da eşlik etti. Karakoz'a geçmişte mahallelerine gerçekleştirdiği proje ve çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Koçarlılılar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek sözü verdi.