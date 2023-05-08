14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl ve İlçe Örgütleri ile milletvekilleri ve milletvekili adayları çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

CHP Aydın Milletvekili Adayları Evrim Karakoz ve Nilüfer Ünüvar, Efeler ilçesinde esnaflar ile bir araya geldi. Gıda Çarşısı ve ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde işletmecileri ziyaret eden CHP'li adaylara CHP İl Disiplin Kurulu Üyesi Orçun Akbulut, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Esnaflardan Kılıçdaroğlu’na destek sözü

Milletvekili Adayları Evrim Karakoz ve Nilüfer Ünüvar, esnaflara Millet İttifakı liderleri tarafından hazırlanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan vaatleri anlattı. Esnafları tek tek gezerek sohbet eden Karakoz ve Ünüvar, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını vatandaşlara iletip onlardan destek sözü aldı.

“Millet olarak kalkınacağımız günlere çok az kaldı”

Esnaf ziyaretleri sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, "Ülkemizin üretim gücünü geri alacağımız, millet olarak kalkınacağımız günlere çok az kaldı. Esnaflarımızın sorunlarının farkındayız. Refaha ulaşacağımız günlere çok az kaldı, geliyoruz!" dedi.

Haber: Ebru Paksoy