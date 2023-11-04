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Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından hayata geçirilecek olan Zincidere’deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) için protokol imzalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa imza töreninde demir dövüp, ahşap yontarak taş işledi.

1910 yılında yapılan 3 bin metrekarelik kapalı alanı olan Kız Yetim Yurdu taş binası atılan imzalarla bölgenin taş, ahşap ve demir (ferforje) ustalığının yeniden canlanması amacıyla bir okula dönüştürülecek.

Yapılan törende konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “KAYÜ uygulama ve proje odaklı iş dünyasıyla bütünleşen, toplumsal fayda oluşturan, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir üniversite olarak tanımlamıştır. Talas Belediyesi ile birçok projeye imza atıyoruz. Sayın bakanımızın öncülüğüyle sayın başkanımızın vermiş olduğu enerjiyle, birlikte oluşturduğumuz sinerji neticesinde bugüne geldik. TAREM’de üniversitemiz sürekli eğitim merkezi marifetiyle bu işin akademik yönünü diğer tarafta da Talas Belediyemiz bize bu eğitim sürecinin ayakta durması için imkânları sağlıyor” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIM”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, cumhuriyet döneminde ilkokul olarak kullanılan binanın avlusunda bulunduklarını ifade ederek, “Tarihi mekanları koruma kurulunun ve yüksek mimarlar her şeyi bulduklarını ancak ferforje, ahşap, mermer ve taş konusunda restorasyon ustası bulamadıklarını söyledi. Bu bölgenin insanlarının genlerinde taş ustalığı var. Yaşlı ustalarımız Anıtkabir’de, Süleymaniye’de ve Selimiye’de çalıştıklarını söylüyor. Bizim çok sayıda tarihi eserimiz var. Dünyanın her yerinde tarihi eserler var. Bunların restorasyonlarında çalışacak uzman ustalara ihtiyaç var. Bu nedenle inşallah en kısa sürede eğitim öğretime başlayacak bu merkezden mezun olanlar dünyanın her yerinde uzman restorasyon ustası olarak iş bulacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolüne imzalar konurken, Başkan Yalçın ve Rektör Karamustafa atölyelere geçerek önlük giyip demir dövdü. Ardından ahşap oyarak ellerine çekiç alıp taş işledi.