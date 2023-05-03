Kızılcaköy Plaket sahnesini Çarşamba gecelerini sesiyle süsleyen Atakan, izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Sahne almadan önce Kent09 internet haber sitemize konuşan Atakan şu ifadeleri kullandı; " Haftanın belirli günlerinde il genelinde bir çok yerde sahne alıyorum ancak Kızılcaköy Plaket'e sahne almak benim için başka bir heyecan. Çünkü burada bir aile gibiyiz ve bu aile ortamında sahne almak beni çok mutlu ediyor. Sevenlerimi her Çarşamba Kızılcaköy Plaket'e bekliyorum"dedi.

Kızılcaköy Plaket işletme müdürü Bülent Kaplan, Aydınlıları Kızılcaköy Plaket'e davet ederek şunları söyledi; " Biz burada geniş bir bahçe ve kapalı alana sahip olan bir işletmeyiz. Malum sezonun açılmasıyla düğünler hız verdi. Hafta sonları düğün ama hafta içi canlı müzik farkıyla Aydın'da yaşayan herkesi bekleriz. Çarşamba akşamları canlı müziğimiz var ancak bunu hafta içi her güne çıkarmak istiyoruz. İddialıyız ve bu iddiamızı yerinde görmek isteyen herkesi bekleriz" dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer