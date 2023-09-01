Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarımsal sulama hizmetleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yapımına başlanan Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması projesinde 2. kısım çalışmalarını gerçekleştiriyor. 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek olan Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım işi dahilinde bölgeye getirilen devasa boruların da montaj çalışmaları hız kesmiyor.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın’ın Koçarlı ve Söke ilçelerine bağlı birçok mahallede tarım arazilerini modern borulu sulama sistemi ile sulama imkanı sağlayacak olan Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım inşaatı işimizde devasa boruları montaj çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Söz konusu sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte 146 bin 40 dekar tarım arazisi modern borulu sulama sistemi ile sulanacak olup, üretim faktörlerinin en iyi biçimde yükseltilmesi hedeflenmektedir” ifadeleri yer aldı.