Yeni sezonda Kuşadasıspor’a başarılar dileyen Başkan Günel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“9 Eylül’de Özer Türk Stadımızda Akhisar ile oynayacağı yeni sezonun ilk maçı öncesinde kentimizin yükselen yıldızı Kuşadasıspor’a başarılar diliyorum. Kendi öz kaynaklarından beslenen, güçlü alt yapısı ile Türk futboluna da katkı sunan bir takım haline gelmesini arzuladığımız Kuşadasıspor’a bugüne kadar olduğu gibi 2023-2024 sezonunda da elimizden gelen desteği sunmayı sürdüreceğiz. TFF 2. Lig hedefiyle mücadele edecek siyah beyazlı takımımızın da yeni sezonda elde edeceği şampiyonluk ile yüzümüzü güldüreceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın elde ettiği başarıyı da bir kez daha tebrik ediyorum. Kazandığı zafer ile tarih yazan Filenin Sultanları, çağdaş Cumhuriyet kadınının gücünü dünyaya bir kez daha göstererek göğsümüzü kabartı. Ay yıldızlı kadın voleybolcularımızın ülkemize yaşattığı bu gurur bize de ilham oldu ve kentimiz Kuşadası’nda kadın basketbol takımı kurma kararı aldık. Spor alanında büyük başarı hikâyelerine sahip bir Kuşadası hedefi ile atacağımız bu adımın kız çocuklarımıza başarılı sporcular olma yönünde ilham vermesini temenni ediyorum”