Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda, geçtiğimiz yıl 92 yaşında yaşamını yitiren “Maffy” lakaplı dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın mezarının yaptırılması kararı alındı. Oy birliğiyle kabul edilen karara göre, vasiyeti doğrultusunda Kuşadası Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedilen ünlü caz sanatçısı Falay’ın mezarı Kuşadası Belediyesi tarafından yaptırılacak.

YENİ MÜZELER

Kuşadası Belediye Meclisi’nde kentin simgelerinden olan Tarihi Kervansaray’ın müze haline getirilmesi ile ilgili de önemli bir karar alındı. Kentin kültür yaşamına önemli katkı sunacak karara göre, Kervansaray Porselen Bebek Müzesi’nin ardından aralarında Anadolu’ya has el sanatlarının da bulunduğu çeşitli müzelere ev sahipliği yapacak. Yeni müzeler, Başkan Ömer Günel ile koleksiyoner Haluk Perk arasında imzalanacak protokol ile kurulacak.

LONDRA’DA KUŞADASI TANITIMI

Toplantıda, dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan World Travel Market London’a katılım kararı da alındı. Kuşadası’nın İngiliz pazarında tanıtımının yapılabilmesi için büyük önem taşıyan fuar 6-8 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşecek.

KUŞADALI BALIKÇILARA MALZEME DESTEĞİ

Meclis toplantısında ayrıca Kuşadası’nda faaliyet gösteren balıkçı esnafı ile ilgili oldu. Karara göre, ihtiyaç sahibi balıkçı esnafına Kuşadası Belediyesi tarafından malzeme desteğinde bulunulacak. Malzemeler kısa süre içerisinde balıkçılara ulaştırılacak.