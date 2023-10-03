CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, yaptığı açıklamada şunları bildirdi: "Esnafımız batıyor, esnafımız bitiyor. AKP iktidarının durmak bilmeden ülkemize yaşattığı ekonomik krizler, peşi sıra gelen faiz, döviz krizleri ne yazık ki zaten kötü durumda olan küçük esnafımızın, pandemi dönemini bile mumla aratacak bir hızla işyerlerini kapatmasıyla sonuçlanıyor. Fahiş zamlar, elektrik doğalgaz giderleri, uçuşa geçen dükkân kiraları, yani işletme giderleri esnafımızı batırdı bitirdi. Üzerine birde var olma yarışında çekilen yüksek faizli krediler. Ve sonuç, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kapanan işyeri sayısında %20 artış.

2022’nin ilk sekiz ayında 59,900 esnaf kepenk indirmişken bu yılın ilk sekiz ayında rakam tamı tamamına 71,500 dükkan olmuş. Ayda neredeyse 9,000 işyeri kapanmış.

İşyeri sahibiyle, çalışanıyla, aileleriyle 500,000’e yakın insanımız bu yılbaşından bu yana aşsızlıkla, işsizlikle tanışmış. "