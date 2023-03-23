Kuşadası Belediyesi’nin başvuru ve çözüm merkezi Güvercin Masa, kent sakinlerinin belediye ilgili sorun ve talepleri kadar ilginç taleplerle de karşılaşıyor. “Başvuru Masası”, “Koordinasyon Merkezi”, “Çağrı Merkezi” ve “Gezici Ekip” birimlerinden oluşan Güvercin Masa’ya çağrı merkezi, web sitesi, whatsapp hattı ve sosyal medya ile gezici ekibin yaptığı ziyaretler aracılığıyla ulaşan kimi vatandaşlar bulundukları sıra dışı talepler ile tebessüm ettiriyor.

Dikkatsizliğine yenik düşerek arabasının anahtarını kaybeden bir vatandaş Güvercin Masa ekiplerinden anahtarı bulmalarını isterken, topuğu mazgala sıkışan bir diğer vatandaş ise ayakkabısını mazgaldan kurtarmak için ekiplerden yardım talebinde bulunabiliyor. İkamet ettiği bölgenin yakınında yaşayan ördekler için gölet yapılmasını talep eden de, oturduğu bankın tahta aralıklarının daraltılması gerektiğini düşünen de, televizyon anteni bozulan da Güvercin Masa’ya ulaşabiliyor. Güvercin Masa, taleplerde bulunanlar kadar çeşitli konularda danışmak isteyenlerin de adresi oluyor. Kavga ettiği sevgilisine barışma hediyesi olarak ne alması gerektiğini soran da oluyor, aceleciliği nedeniyle bitirmeye dayanamayarak okuduğu kitabın sonunu merak eden de Güvercin Masa’yı arayabiliyor. Güvercin Masa ekibi ise bu tip çağrı ve taleplerde bulunan vatandaşları büyük bir sabır ve nezaketle dinleyip konunun yetki ve sorumluluk alanlarında olmadığını ve yardımcı olamadıkları için üzgün olduklarını belirtiyor.