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Üniversitemiz Köşk Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğrencisi Sinem Gösem’in araştırmacı, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Tekgül Barut’un danışman olarak yer aldığı "Farklı Kızartma Sistemleri (Derin Yağ, Vakumlu Mikrodalga ve Sıcak Havalı Kızartma Sistemi) Kullanılarak Üretilen Gölevez Cipslerinin Akrilamid İçeriklerinin Karşılaştırılması" başlıklı proje , TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 Yılı 1. Dönemi kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Öğretim Üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

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