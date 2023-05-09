6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşip 10 ilde etkisini gösteren deprem faciasının ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl KPSS sınavından geçerli not almasına rağmen mülakata takılan sosyal bilgiler öğretmeni Mihriban Mike, Aydın’da özel bir kurumda görev yapmaya başladı. 6 Şubat tarihinde meydana gelen korkunç depremden sonra ise Hataylı depremzede miniklere bu korkunç olayı unutturmak için gönüllü etkinlikler düzenlemeye başladı.

Çocukların hayata tutunması için farklı çalışmalar yapan sosyal bilgiler öğretmeni Mihriban Mike, deprem bölgesinde çadır ve konteyner sınıflar oluşturdu.

Çocukların bu sarsıcı olayın üstesinden gelmeleri için çalışmalarını sürdüreceğini söyleyen Mihriban Öğretmen şöyle konuştu:

"Depremin yara açtığı bu zorlu şartlarda çocuklarımıza eğitim desteğimiz devam edecek ve birlikte iyileşeceğiz. Benim gibi deprem faciasını yaşayan minik öğrencilerimizin deprem travmasını atlatmaları için çalışacağım."