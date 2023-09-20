Nazilli Belediyespor, Bucaspor deplasmanına hazırlanıyor

TFF 2. Lig’de 4’de 4 yapan Nazilli Belediyespor, hız kesmeden Bucaspor maçına hazırlanmaya başladı. Nazilli Belediyespor, Cumartesi günü saat 19.00’da Bucaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan futbolcular, pas ve düz koşu ile antrenmanın ilk bölümünü tamamladı. Antrenmanın ikinci bölümünde belirlenen alanda top kapma oyunu oynayan takım, antrenmanın son bölümde ise 90 dakika çift kale maç yaptı.



