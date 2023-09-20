Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, müdürlük bünyesindeki birim ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne gelen müdür Şenkul, teknik hizmetler birimini de ziyaret etti. Beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette incelemelerde bulunan Şenkul, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Birim personelleriyle de görüşen Şenkul, talep ve istekleri dinleyerek, çalışmalarda başarılar diledi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Müdürlüğümüze bağlı birim ziyaretlerine devam eden İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde bulunan teknik hizmetler birimini ziyaret etti. Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan İl Sağlık Müdürümüz, ilgili birim personelleri ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi, çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi” ifadeleri yer aldı.