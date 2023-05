Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2022-2023 eğitim öğretim yılında hayata geçirmiş olduğu 21 projeden bir tanesi olan ‘bir kitap bir pencere’ etkinliği canlı performansla tamamlandı. Okullarda öğrencileri okumaya teşvik etme amacıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde komisyonun belirlediği kitapları okuyan ilkokul 3. ve 4. sınıflar, ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflar, liselerde 9., 10. ve 11. sınıflarda birinci olan öğrenciler, ilçe protokol üyeleri ile canlı performans sergiledi. Nazilli Sümerpark alanında düzenlenen etkinliğe 24 ilkokuldan 48 öğrenci, 24 ortaokuldan 72 öğrenci, 13 liseden 39 öğrenci katıldı.



Park alanında bulunan çam ağaçlarının altında çimlerin üzerinde yarım saat süresince kitaplarını okuyan öğrenciler ve protokol üyeleri, kitap okumanın verdiği hazla birbirlerini kutladı.



“Kitap okumayı çok seviyorum”

Kitap okumayı çok sevdiğini ifade eden İlkokul 3. sınıf öğrencisi Elanur Arslan, “Bence kitap okumak çok güzeldi. Herkese de tavsiye ederim. Ben çok sevdim. Mesela herkes kitap okusun. Kaymakam amcamla beraber kitap okuduk ve çok güzeldi. Herkesin de böyle doğada kitap okumasını tavsiye ederim” dedi.



“Öğrencilerimizin tümünün kitap okumasını istiyoruz”

Tüm öğrencilerin kitap okumasını istediğini ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş: “Nazilli’deki okullarımızın her seviyesinde bu proje çerçevesinde derece yapmış ve birinci olmuş öğrencilerimizle birlikte açık havada temsili kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Biz bütün öğrencilerimizin okumasını istiyoruz. Çünkü okuyan öğrencinin zihni açılır, ufku genişler, hızlı düşünür ve hızlı çözüm üretir. Yani kitap okumak, her alanda, her konuda kişinin gelişmesine, daha yukarıya, daha üst seviyelere çıkmasına vesile olur. Sınavlarda daha başarılı olur. Kitap okumak sadece sosyal alanda değil, diğer fen alanında çocukların başarısını arttırır. Matematik problemini; daha hızlı düşündüğü, daha çabuk çözüm ürettiği için kitap okuyan bir çocuk, okumayan çocuğa göre daha hızlı bir sürede daha çabuk çözer. Biz bütün çocuklarımızın kitap okumasını istiyoruz. Tüm çocuklarımız kitap okusun, ufku genişlesin, zihni açılsın, daha hızlı düşünsün, daha çabuk çözüm üretsin ve sonuçta da başarılı olsun. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Bunlar yarın bizim yerimizde olacaklar. Bu ülkenin belli yerlerinde bu çocuklar olacaklar. Donanımlı, bilgili, kültürlü, zeki, hızlı çözüm üreten, hızlı düşünen insanların yönettiği bir ülkede daha iyi seviyede, daha yukarıda, daha üst ligde olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah çocuklarımız için bugünün yöneticileri olarak bizler elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz” dedi.



“Mastaura Antik kentinde de bu etkinliği yapmak istiyoruz”

Etkinliği çok anlamlı bulduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Şehrimizin dört bir yanındaki tüm okullarımızdan gelen öğrencilerimizle bu etkinliği Atatürk’ümüzün bize hediye ettiği Sümerbank arazisinde gerçekleştirdik. Tabi öncelikle düşüncemiz Mastaura Arena’da yapmaktı ama şu an itibari ile kazı izninin geç gelmesi nedeniyle teknik hazırlıklar gerçekleşmedi. İnşallah gelecek sene de bu etkinliği orada gerçekleştiririz. Şehrimizin farklı bir yerinde tekrar buluşuruz” dedi.



“Yıllardır öğrencilerimizin kitap okumalarını geliştirmek istiyoruz”

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Biz birkaç seneden bu yana kitap okuma ile ilgili yarışma projemiz vardı. Bu yapılan da yıl boyunca planladığımız etkinlik faaliyetlerimizin bir parçası. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce bu sene 21 faaliyet planlanmıştı. Bunlardan bir tanesi de kitap okuma etkinliği. Geçmiş senelerden bu yana belli sayıda eseri öğrencilerimize yaş gruplarına göre veriyoruz ve okumalarını istiyoruz. Önce okul bazında yarışmalar, sonrasında da okullar arasındaki yarışmalarla nihayetlendiriyoruz. Böylece kitap okuma konusunda öğrencilerimizi cesaretlendiriyoruz. Bu sene biraz daha farklı olarak pandeminin etkisiyle artık doğayla biraz daha iç içe olma anlamında bunu biraz daha dışarı taşıdık. Bu faaliyetler silsilesi içerisinde aynı zamanda yaşadığımız yeri tanımayla ilgili çevremizdeki doğal ve kültürel varlıkları, çevremizi tanımayla ilgili olarak ta yaş kategorileri arasında yine bir yarışma düzenliyoruz. Bu sene dünya tiyatrolar gününde bütün okullarımız tiyatro eserlerini sahneye koydular. Yaklaşık 10 gün boyunca öğrencilerimiz performanslarını gösterdi. Bu şekilde yıl boyunca öğrencilerimiz dersleri dışında bu tür sosyal faaliyetlerde yer alarak eğitim öğretim yıllarını daha zenginleştirilmiş şekilde, kendileri ve aileleri ile beraber performansını sergiledikleri, başarılarını paylaştıkları süreçleri de hep beraber yaşayarak tamamlayacaklar. Bizler de aldığımız sonuçlardan çok mutluyuz ve önümüzdeki senelerde bu projeleri daha da geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz” dedi.



Etkinliğe; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, okul müdürleri, öğretmenler ve dereceye giren öğrenciler katıldı.