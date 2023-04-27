28. AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş ziyaretlerinde, Koçarlı İlçe Başkanı Ümit Özdemir, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aylin Dağdeviren, Gençlik Kolları Başkanı Serhat Deveci ile parti yöneticileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

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Koçarlı İlçe Teşkilatı’nda partilileri ile buluşan Seda Sarıbaş, esnaf ziyaretlerinde bulunarak partisine destek istedi.

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Koçarlı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gündoğan Mahallesi Muhtarı Hanife Kırkuşu ile sohbet eden Sarıbaş, talepleri dinledi.

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Daha sonra Koçarlı Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, Kurum Müdürü Yusuf Nas, Koçarlı Halk Eğitim Merkezi’nde El Sanatları Öğretmeni Emel Kaya ve buradaki kursiyer kadınlarla bir araya geldi.

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Atölyede dikiş yaptı

Sarıbaş, kadınlarla birlikte bambu rattan dekoratif sepet örümü yaparak Halk Eğitim Merkezi’ndeki kurslar hakkında bilgi aldı.

Buradan özel bir konfeksiyon atölyesine geçen Sarıbaş, terzilik yapan kadınlarla buluştu. Dikiş makinesinin başına geçen Sarıbaş, “Annem de terziydi. 12 yaşında ovarlok çekmeyi, dikiş dikmeyi öğretti. ‘Elinizde bir altın bileziğiniz olsun’ derdi. Terzilik hem çok kıymetli hem de çok zor bir meslektir” ifadelerini kullandı.

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Muhtar, Sarıbaş’tan destek istedi

AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, gün içinde Yeni Mahalle Muhtarı Yahya Sarıöz ile bir araya geldi. Muhtar Sarıöz, görüşmede PKK destekçisi ve 6’lı Masa ortağı HDP’nin yaptıklarının unutturulmaya çalışıldığını söyleyerek “Milletimizin o acı anılarını tazelemesi için hatırlatıcı video ve görsel çalışması yapmanızı istiyorum. Bebek katillerinin yaptıkları unutturulmasın” dedi.

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Milletvekili Adayı Sarıbaş, Belediye Başkanı Kaplan ve ilçe yöneticilerinden talepte bulunan Muhtar Yahya Sarıöz, “Ülkemizde terör sorunu kalmadı ama yıllarca askerimiz, polisimiz ve bebeklerimizi şehit edenler, bugün siyaset arenasında ortakları ile birlikte hareket ediyor. Ben o acı dönemi en iyi bilen ve asla unutmayacak olanlardanım. Sizlerden talebim, milletimizin o acı anılarını tazelemesi için hatırlatıcı video ve görsel çalışması yapmanız. Bebek katillerinin yaptıkları unutturulmasın. Acı ama ülkemizde en az 30 yıl bu sorun yaşandı” diye konuştu.

Muhtar Sarıöz’ün talebine karşılık Seda Sarıbaş, “Biz bu talebiniz ile ilgili hem kendimiz ilgileneceğiz hem de parti kademelerimize ileteceğiz. Aydın’ın her ilçesinde seçim çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz ve halkımıza bunları anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın büyük bölümü bunun bilincinde, tercihlerini de doğru yönde yapacaklarına inanıyorum” dedi.

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Koçarlı’da mahalle ziyaretleri de gerçekleştiren Seda Sarıbaş, günün diğer bölümünü ise İncirliova’ya ayırdı.

Haber: Ebru Paksoy

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