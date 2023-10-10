Prof. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Osmanlı Taşrasında Belediye Teşkilatının Kuruluşu: Nazilli Belediyesi Örneği’ sempozyumunda, Nazilli’nin kuruluş tarihinin 1881 değil 1878 olduğu açıklandı.

Uzun araştırmalar sonucu Nazilli’nin kuruluş tarihine ait belgelere ulaşıldığını kaydeden Prof. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran; “Osmanlı Devleti’ndeki bütün vilayet, kasabalar ve nahiyelerde belediye teşkilatının oluşturulmasına ilişkin çıkan yasaya göre Nazilli’de de bir belediye teşkilatı kurulması gerekiyor. Yaptığımız araştırma sonucunda 27 Ramazan 1294, yani 5 Ekim 1877 tarihinde çıkan Kanun’dan kısa bir süre sonra, 1296/M. 1878-1879 yılında Nazilli’de bir belediye meclisiyle karşılaşıyoruz. Bu tarihte belediye meclisinin iki reisi vardır. Raşid Efendi ve Hacı Mehmed Efendi. Belediye Meclisi’nin azaları ise Hacı Halil ağa, Hacı Ömer ağa, Damyanos Efendi, Maltidi Efendi, Mişak Bazargan, Hacı Hafız Efendi, Küçük Hacı Bey, Nikolayidi Efendi ve Hacı Kigoro Efendi’dir” diyerek araştırmalara verdiği desteklerden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti.



Sempozyumu büyük bir ilgiyle takip eden Başkan Özcan, Nazilli Belediyesi olarak bilimsel araştırmalara ciddi bir destek verdiklerini ifade ederek, 9 farklı kültür yayınını hazırlattıklarını da kaydetti.

Nazilli’nin kuruluş tarihine ilişkin açıklamaların camiada büyük bir heyecan uyandırdığını kaydeden Özcan, tarihi ve bilimsel araştırmalarda emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.