Aydın’ın önde gelmiş isimlerinden biri olan eski Aydın belediye başkanı ve Bağımsız milletvekili adayı Hüseyin Aksu paylaştığı video ile Bağımsız milletvekili adaylığının detaylarını açıkladı.

Gelmiş geçmiş en güzel projeleri ile Aydın’da imzasını atmış renkli kişilik olarak tanınan Bağımsız milletvekili adayı Hüseyin Aksu’nun paylaştığı video sosyal medya da paylaşım rekorları kırdı.

Aydın halkının 80 bin oyunu isteyen Bağımsız milletvekili adayı Aksu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı; “Dinleyen yok. Partiler sırtını döndüğü için, partiler kavga içinde olduğu için bende bağımsız olarak adaylığımı koydum. Bağımsız olan adayın seçilmesi çok zor bir şey değil. Şimdi bana diyorlar ki bağımsız nasıl seçilecek? Türkiye’nin batısında bağımsız aday seçilmez. Bağımsız milletvekili çıkmazmış. Neden çıkmasın? Hüseyin Aksu gibi halkla iç içe olan bir adam 800 bin seçmenin içinden 80 bin oy alamayacakmı? Bal gibi alacak. Göreceksiniz çünkü Aydın halkı bu kadar duyarlı. O yüzden herkes iyi bilsin ben bağımsız aday olarak sizleri temsil edeceğim. Oy pusulasında mührü Hüseyin Aksu olarak basacaksınız. Ben Aydınlılara inanıyor güveniyorum ve Aydınlılarda bana inanıyor güveniyor” dedi.