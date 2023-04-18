Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Aydınlıları kentin farklı noktalarında iftar programlarında buluşturdu. İftar programlarının sonuncusu bugün Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Bu akşam iftar yemeğine 10 bin vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin yemekhanesinde pişen yemeklerle donatılan masalarda bir araya gelen binlerce vatandaş, Atatürk Kent Meydanı’nı doldurdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün de iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Topuklu Efe’ye Millet İttifakı il başkanları da eşlik etti.

İftar bitiminde halka seslenen Özlem Çerçioğlu, "Birlik ve beraberliğimizin yansıması olan nice sofralarda buluşmak dileğiyle herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Efeler halkı da Çerçioğlu’na iftar sofraları için teşekkürlerini iletti.

Özlem Çerçioğlu, Ramazan’ın ilk gününden bu yana vatandaşlara yemek servisi yapma geleneğini bozmadı. Çerçioğlu, bugün de onlarca vatandaşa kendi elleriyle yemek ikram etti.

Özlem Çerçioğlu, birlikte fotoğraf çektirmek isteyen gençlerle böyle poz verdi.

İftarın ilk anından sonuna kadar kadınların Çerçioğlu’na ilgisi dikkat çekti. Çerçioğlu, kadınlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

İftar programı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.