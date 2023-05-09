Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 13:30’da Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Kent Meydanı’nda miting düzenleyecek.

Mehmet Salcı: Sorun varsa çözüm de var Mehmet Salcı: Sorun varsa çözüm de var

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yayınladığı mesaj ile tüm Aydınlıları Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aydın mitingine davet etti. Saatçı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye’nin umudu Aydın’da, Aydın umudun yanında! Çiftçisinden esnafına, öğrencisinden emeklisine, 7’den 70’e tüm halkımızın umudu, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 13:30’da Atatürk Kent Meydanı’nda hemşehrilerimiz ile buluşacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ışık tutacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aydın mitingine tüm halkımızı davet ediyor, saygılarımı sunuyorum.”