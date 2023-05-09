Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 13:30’da Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Kent Meydanı’nda miting düzenleyecek.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, yayınladığı mesaj ile tüm Aydınlıları Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aydın mitingine davet etti. Saatçı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye’nin umudu Aydın’da, Aydın umudun yanında! Çiftçisinden esnafına, öğrencisinden emeklisine, 7’den 70’e tüm halkımızın umudu, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 13:30’da Atatürk Kent Meydanı’nda hemşehrilerimiz ile buluşacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ışık tutacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aydın mitingine tüm halkımızı davet ediyor, saygılarımı sunuyorum.”