‘Efsane Belediye Başkanı’ olarak nitelendirilen Hüseyin Aksu, tek başına seçim arabasının üzerinden yürüttüğü çalışma ile Aydın’ın 17 ilçesi 678 mahallesinde vatandaşa ne yapacağını, sorunları nasıl çözeceğini anlatmaya devam ediyor.

ODTÜ Öğretim Görevlisi, Yüksek Mühendis ve Kent Bilimci Hüseyin Aksu, dün Kuşadası’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

“Kuşadası’na giren çıkamıyor, çıkan giremiyor”

Hüseyin Aksu kafelerde ve çarşıda yaptığı konuşmalarda, Kuşadası’nın marka değerini nasıl kaybettiğini ve nasıl kazanacağını anlattı ve projelerini açıkladı. Aksu, Kuşadası’nın son 60 yılda nasıl tıkandığını, marka değerini kaybederek üçüncü sınıf bir turizm alanına dönüştüğünü, yaşamın zorlaştığını ifade ederek, Kuşadası’nın “İçine girenin çıkamadığı, çıkanın giremediği bir kent” haline geldiğini söyledi.

Aksu’nun sözlerini alkışlarıyla kesen vatandaşlardan “Oyumuz sana” sözleri yükseldi. Kuşadası halkı, Kuşadası’nın dünya markası bir turizm merkezi olmasının yolunun Aksu’nun projelerinin hayata geçmesiyle mümkün olacağını belirtti.

“Siyasiler mutabakatı bozdu”

Hüseyin Aksu, siyasileri de eleştirerek, üç ay önce yaşanan ulusal felaket sonrasında, “Seçimlerde müzik, konvoy olmayacak” mutabakatının bozulduğunu söyledi. Partilerin bir festival havasına girerek, yüksek sesli müzik yayınları yaptıklarını, seçim yasaklarını tam olarak çiğnediklerini, yasak olan her yere her türlü propaganda malzemelerini astıklarını söyledi. Hüseyin Aksu, “Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza saygı ve rahmet dilemek adına ben müzik, afiş ya da konvoy kullanmıyorum” dedi.

Aksu ayrıca on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremi unutan, birbirine düşen, festival havasında tüm gün müzik çalan ve kendi görüşleri dışında herkesi düşman görmeye başlayan siyaset dünyasının seçim öncesindeki tutumunu eleştirerek, centilmenlik ve barışa davet etti.

Siyasilere seslendi: Projelerimizle yarışalım

Hüseyin Aksu, partilerin seçime bir hafta kala çamur deryasında koştuklarını da sözlerine ekledi: “Bırakın bu çamurlu kulvarları, tertemiz yeni bir kulvarda, çözümleri, reformları, projeleri konuşalım. Onlar konusunda yarışalım. Vatandaşı düşmanlaştırmayalım. Sonuçta kim kazanırsa onun yanında olalım ve ülkemizin geleceğini kuralım” dedi.

Açıklamalarıyla vatandaşları duygulandıran ve içten alkışlar alan Aksu, kendi sloganı olan “Aklı ve barışı meclise taşıyacağım” hedefini şimdiden gerçekleştirmeye çalışıyor. Aksu’nun bu çabaları vatandaşlarda da karşılık buluyor.

Aydınlılar, Aksu’nun tutumunu çok takdir ettiklerini, ülkenin bu anlayışa ihtiyacı olduğunu ve oylarını kendisine vereceklerini ifade etti. “Aksu gibi bir değeri gururla Meclis’e taşımak, her Aydınlı’nın menfaatidir. Aksu, Aydın’ı marka yapacak birikim ve düşüncelere sahip, çok deneyimli bir insan, Aydın’dan tüm Türkiye’ye bir ışık yakabilecek bir değer” yorumları yapıldı.

Haber: Ebru Paksoy