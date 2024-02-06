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Vatandaşlar, büyük coşkuyla karşıladıkları Çerçioğlu'na hayat pahalılığından ve düşen alım gücünden yakındı. Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler ilçesi başta olmak üzere Aydın'ın her yerinde yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Çerçioğlu, en önem verdikleri konunun ise sosyal belediyecilik olduğunu söyledi. Çerçioğlu, zor durumdaki her vatandaşın yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşlar, özellikle son dönemde geçim sıkıntısının iyice arttığını belirtirken, kazançlarının ancak zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyledi. Uzun zamandır hayatlarına borçlarını çevirerek devam edebildiklerini söyleyen vatandaşlar, pazardaki fiyatların da her geçen hafta artmasından yakındı.

Vatandaşların yaşadığı sorunları çok iyi bildiklerini söyleyen Çerçioğlu, bu sebeple sosyal belediyeciliğe özel önem verdiklerini söyledi. Aydın genelinde ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Çerçioğlu, "Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez; çünkü biz varız, Aydın Büyükşehir Belediyesi var" dedi.