AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ile İl Yönetimi, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Koçarlı İlçe Başkanı Ümit Özdemir, Çakırbeyli mahallesini ziyaret etti.

Ökten, Çakırbeyli Mahallesi’nde kurulan pazardaki esnafları tek tek dolaştı ve isteklerini sordu. Pazar yerindeki ürünleri almaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden Ökten, “Koçarlı ilçesi Çakırbeyli’deyiz. Başvekilimiz Demokrasi Şehidimiz Menderes’in köyündeyiz. Burada pazar günü, kendi el emeği ile yaptıkları ürünleri satan köylülerimiz var. Ayrıca sadece Aydın’dan değil dışarıdan da çok yoğun bir katılım var. Ürünleri almaya gelen, Menderes Müzesi’ni gezmeye gelen vatandaşlarımız ile birlikte olduk. Esnafımızı ziyaret ettik. Burada da vatandaşlarımızın, esnafımızın AK Parti’ye gerçekten çok büyük bir ilgisi var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a artan teveccühleri var” dedi.

Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “İktidar olduğumuzda Adnan Menderes’in mezarını Aydın’a getirmek için çalışacağız” sözlerini sert bir dille eleştiren Başkan Ökten, “İYİ Parti Lideri Meral Akşener, meydanlarda “Adnan Menderes’in mezarını Aydın’a getireceğiz” demiş. Bırakın mezarını Aydın’a getirmesini, kemiklerini sızlatmasınlar yeter. HDP ile PKK ile olan ilişiklerini kessinler” diye ifade etti.

Haber: Ebru Paksoy