Söke’de Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı

Tekin Yavuz yakın zamanda gerçekleşen ilçe kongresi ile göreve gelen Ömer Akalın Başkanlığı’ndaki parti yönetimi ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Söke MHP İlçe Yönetimi’ne görevlerine başarılar dileyen Tekin Yavuz; MHP’den Söke Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu da açıkladı.

Gerçekleşen toplantıda MHP Söke Belediye Meclis Üyesi Metin Sakalar, MHP Söke İlçe Kadın Kolları Başkanı Zekiye Cinkılıç ve Söke Ülkü Ocakları Başkanı Onur Şahin de bulundu.

Söke Belediye Başkan aday adayı olduğunu, başvuru süreci başladığında ilk müracaatı da partisinde yapacak kişinin kendisi olacağını belirten Tekin Yavuz; gençlik yıllarından bu yana Ülkü Ocakları’ndan itibaren camianın içinden biri olduğunu söyledi.

Yavuz açıklamasında, "1993 yılından bu yana Ülkü Ocakları ve partinin içindeyim. Gençlik yapılanmasında, okullarda yıllardır bu partiye gönül vermiş biriyim. Partimizde yıllardır çeşitli seçimlere girdim, tecrübeler kazandık, eksiklerimizi gördük. Bugün hem kongre sonrası yönetimimize başarılar dilemek, hem de aday adaylığımı sizlerin huzurunda açıklamak için toplandık. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yemekli toplantı ve açıklamanın ardından Tekin Yavuz, MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın’a Türk Bayraklı Bozkurt Heykeli hediye etti.

MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın ise yaptığı konuşmada; "Tekin Yavuz’un MHP’ye en büyük hediyesi Belediye Başkanlığı mazbatasını alması olacaktır" dedi.