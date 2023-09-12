Aydın’ın altın sarısı kuru incirlerinde yeni sezon heyecanı devam ederken, TARİŞ İncir Birliği bu yılki alım fiyatlarını açıklamıştı. Aradan yaklaşık 10 gün geçerken TARİŞ İncir Birliği olumsuz hava şartları nedeniyle fiyatlarda güncelleme yaptı. Yapılan güncelleme göre; 0-100 rüfuz incirin kilogramdaki adedi 36-40 arası olan A1 kalitesi için 140 TL, 41-45 arası olan A2 kalitesi için 130 TL, 46-50 arası olan A3 kalitesi için 125 TL, 51-55 arası olan A4 kalitesi için 120 TL, 56-60 arası olan A5 kalitesi için 110 TL, 61-65 arası olan A6 kalitesi için 100 TL, 66-70 arası olan A7 kalitesi için 90 TL, 71-80 arası olan A8 kalitesi için 80 TL, 81-90 arası olan A9 kalitesi için 70 TL, 91-100 arası olan A10 kalitesi için 60 TL ve 101-130 arası olan A11 kalitesi için de 50 TL olarak güncellendi.