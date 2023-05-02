14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri giderek yaklaşırken partiler arası diyaloglar da sertleşiyor. Bugün Efeler ilçesi, Zeybek mahallesinde yapılan CHP seçim ofisinin açılışında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, AK Parti’ye yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Bülent Tezcan seçim ofisinin hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasına İktidar Partisi’ni eleştirerek sürdürdü ve 15 Mayıs sabahında aydınlık bir Türkiye müjdesi verdi.

“Erdoğan sanki muhalefet partisi lideri!”

Konuşmasının başında, Erdoğan’ın sanki muhalefet partisinin lideriymiş gibi, topluma 21 yıldır yapmadıklarını, yapamadıklarını 21 yılda kollamadığı, sahip çıkmadığı kesimlere sahip çıkacağı vaatleriyle sandıktan destek istediğini ifade ederek başlayan Bülent Tezcan, “2023 yılının en büyük komedisi ne?” diye sorarsanız herhalde budur” dedi.

Bülent Tezcan konuşmasına şöyle devam etti: “Mülakatı kaldıracağım’ diyor, yahu sen koydun mülakatı. Torpilsiz işe giremeyen evlatlarımız, senin kurduğun bu adaletsiz düzen nedeniyle intihar etmek zorunda kaldılar. Hesabını verdin mi? Siyasetçi yönetici hesabı nerede verecek? Sandıkta verecek, sandıkta! 12 gün sonra o hesabı vermeden yeniden iktidar olma hakkın yok. Millet o hakkı sana vermeyecek. 21 yılda torpil yap, canının istediğini yerleştir, hak edeni kenara at, ondan sonra sandığa giderken baktın ki pabuç pahalı; ben bunu kaldıracağım diyorsun!”

“Bir kararnameyle ÖTV’siz araç verebilirdin, neden vermedin?”

“Gençlere vaatlerimiz var, ilk aracında ÖTV’siz araç vereceğiz” diyoruz. Kıyameti koparıyordu, şimdi döndü, “Ben de vereceğim” dedi. Sen diyemezsin, bizim deme hakkımız var, millet bize iktidar yetkisi vermedi. Sen onu bir kararnamede yapabilecek kudrete sahiptin. Niye yapmadın kardeşim? 21 yıldır yapmadığını yapmak için, aklının başına gelmesi için anketlerde dibe vurduğunu görmen mi gerekiyordu? Bu millet senin maraban mı? Sen bu milletin tepesine oturmuş sultan mısın, saltanat mı orası? Orası milletin emaneti. Milletin emanetini inşallah 12 gün sonra millet yeniden geri alacak. Nasıl alacağını da gösterecek.”

“Sandığa ‘darbe’ diyen darbecinin ta kendisidir”

“Seçimde gideceklerini anladılar. Seçimi muharebe meydanı gibi göstermeye başladılar. Sanki seçime gitmiyoruz, savaşa gidiyoruz. Muhalefete ‘küffar’ diyen, sandığa ‘darbe’ diyen bir anlayıştan demokrasi çıkar mı? İç İşleri Bakanı ne dedi? Bunlar sandıkta darbeye hazırlanıyorlar. Yani millet, 14 Mayıs’ta muhalefet kazanırsa, biz bunu darbe gibi göreceğiz. Tarihin her döneminde şunu herkes bilsin ki sandığa ‘darbe’ diyen darbecinin ta kendisidir. Ama millet, bunu yemiyor artık!”

“Ömer Çelik diktatöre tabi olmuş, biat etmiş; muhalefetin de biat etmesini istiyor”

“AK Parti’nin Sözcüsü çıkmış, Sayın Ömer Çelik ne diyor? “Ya bunların işi gücü, Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan düşürmek” diyor. E günaydın! Ne olacaktı başka? Demokrasilerde muhalefetin derdi ne olacaktı? Muhalefetin derdi, iktidardakinin gücünü pekiştirmek için ona methiye düzmek mi olacak? O rejimin adı demokrasi değil, onun adı diktatörlük. Diktatörler, kendi muhalefetlerini yaratırlar ve yarattıkları muhalefet diktatörlere methiyeler düzer. O rejimin adı otoriter rejim, totaliter rejim. O rejimlerde muhalefet, iktidarı değiştirmek için siyaset yapmaz. Diktatörlüklerde muhalefet iktidardakinin iktidarını pekiştirmek için siyaset yapar. Ömer Çelik de diyor ki “Türkiye’de muhalefet olmalı”. Neden öyle diyor? Çünkü kodlar öyle çalışıyor, kafası öyle çalışıyor. Çünkü bu düzen demokrasi değil, diktatörlük. Tepede demokratik, seçilmiş liderin ötesinde diktatörleşmiş biri var. Onu biliyor, kendisi de diktatöre tabi olmuş, biat etmiş, muhalefetin de biat etmesini istiyor. Ama yağma yok! Milletle el ele vereceğiz ve tarihte bir diktatörün sandıkta nasıl değiştirileceğini millete de dünyaya da tarihe de göstereceğiz.”

“Millet, ayrıştırarak siyaset yapanlardan bıktı”

“Biz bu seçim kampanyasını kavga ve polemik üzerinden yürütmeyeceğiz. Millet artık bundan bıktı. Türkiye’yi kutuplaştırarak, milleti birbirine düşmanlaştırarak, ayrıştırarak siyaset yapanlar kendileri için yeni iktidar üretebilirler. Ama bu millet için üretebilecekleri, iyiliğe dönük yeni hiçbir şey yok. 14 Mayıs akşamından sonra 15 Mayıs sabahından itibaren inşallah millet, sandıkta yetkiyi Kemal Kılıçdaroğlu’na verecek. Kemal Kılıçdaroğlu 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak.”

“Tahrip edilmiş demokrasiyi, liyakatsiz düzeni ortadan kaldıracağız”

“İnşallah başta CHP olmak üzere millet sandıkta Millet İttifakına da en güçlü parlamento çoğunluğunu verecek. Tahrip edilen bu demokrasiyi, yoksulluğu, işsizliği, liyakatsiz düzeni ortadan kaldıracak; yeni, daha iyi, liyakate dayalı, yoksulluğu yok etmiş, zenginliği yaratmış, refahı yaratmış, refahı paylaşan bir düzeni kurmak için güçlü parlamento çoğunluğuyla göreve başlayacağız. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı’nın güçlü parlemento çoğunluğuyla.”

“Bağkur pirim derdiniz olmayacak”

“Biliyoruz ki kazanamıyorsunuz, biliyorsunuz ki vergi, sigorta, Bağkur primi altında beliniz bükülmüş, iş yerlerinizin kirasını ödeyemiyorsunuz, vergi borcunuzu ödeyemiyorsunuz. Bağkur primlerini ödeyemediğiniz zaman çoluğunuz çocuğunuz kucağınızda, hastane kapısında yüzünüz yerde, hastaneden geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Bu 2023 yılının esnafa zulmü değil mi, bu iktidarın zulmü değil mi? 15 Mayıs sabahından itibaren bu zulmü bitirmeye geliyoruz. Kimse Bağkur primini ödeyemedi diye başı yerde gezmeyecek.”

“Stopajı kaldıracağız”

“Kimse vergisini ödeyemedi diye başı yerde gezmeyecek. İş yerlerinin kapısında haciz, icra memurlarını gözlemeyeceksiniz. Stopaj yükü altında beliniz bükülmeyecek. Stopajı sıfırlayacağız, stopajı kaldıracağız. Bağkur ve SSK prim borçlarının faizlerini sileceğiz. Ana paralarını uygun vadede taksite bağlayacağız. Ticaretiniz gelişecek. Küçük esnafı büyük şirketler karşısında koruyacak önlemler alacağız. Para kazanacaksınız. Para kazanmanızın iki yolu var: Bir, doğrudan esnaf olarak desteklenmeniz. Bu desteklerin tamamını göreceksiniz 15 Mayıs’tan sonra. İkincisi de sokakların şenlenmesi; sananin şenlenmesi; ticaretin şenlenmesi. Çiftçide para olursa sizde para olacak, sanayide para olacak. Vatandaşta para olursa sanayide para olacak.”

“Mazottaki ÖTV’yi kaldıracağız”

“Aydın önemli bir tarım merkezi. Çiftçinin kazanamadığı yerde, sanayicinin yüzü gülmez. Tar garantili çiftçilik sistemini getireceğiz. Maliyet artı kâr, eşittir taban fiyat. Her çiftçi kâr edecek. Mazottaki ÖTV’yi kaldıracağız. Çiftçinin girdi maliyetlerindeki vergi yükünü kaldıracağız. Girdi maliyetlerini yarı yarıya düşüreceğiz. Türkiye’de çiftçinin kazanabileceği bir üretim modelini hayata geçirip çiftçiyi örgütleyerek, hem üretimde hem pazarlamada Türkiye’de tarımın yüzü gülecek, Aydın’ın yüzü gülecek, Türkiye’nin yüzü gülecek.”

“Emeklilerimiz Kurban Bayramı’nda hesabında 15 bin lira görecek”

“Emekliye sahip çıkacağız. Bu bayramda bizim zorlamamızla en fazla 2 bin lira bayram ikramiyesiyle emekliyi kandırmaya çalıştılar. O da 2015’te bizim projemizdi… Kurban Bayramı’nda inşallah biz iktidarız. Bu bayramda emeklinin 6 bin 500 lira bundan alacağı var. Emekli maaşının asgari ücret kadar, 8.500 olması lazım. İnşallah 8 bin 500 de Kurban Bayramı’ndaki ikramiye alacağı olacak, toplam 15 bin lira. İlk Kurban Bayramı’nda emeklilerimiz hesabında 15 bin lira bayram ikramiyesini görecekler.”

“Gençlerimize 1500 liralık Genç Kart vereceğiz”

“Gençlerimize sahip çıkarağız, Genç Kart vereceğiz. 18-22 yaş arası gençlerimiz Genç Kart ile her ay en az 1500 lira yükleyeceğimiz Genç Kart ile kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olacaklar.

“Çocuklarımıza sıcak yemek vereceğiz”

“Okullarda çocuklarımıza ücretsiz sıcak yemek, süt ve su vereceğiz. Hiçbir evlat, hiçbir çocuğumuz bir başkasının beslenme çantasına bakıp yutkunmayacak. Hiçbir anne baba, yutkunan evladının ızdırabını çekmeyecek. Çocuklarımız mutlu olacak, ana babalar, aileler mutlu olacak. Söylenecek söz çok ama hepsini sizin ayağınıza geldiğimizde konuşacağız.”

CHP’li Bülent Tezcan konuşmasında, HDP çadırını ziyaret ettiği sırada çekilmiş bir fotoğrafıyla geçtiğimiz günlerde kendisini hedef alan AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Abak’ı da unutmadı.

“Utanmadan kahve kahve gezip HDP çadırındaki fotoğrafımı gösteriyormuş!”

“Bizim düşmanımız yok, bizim dinimizde sözümüzde, ‘Bize oy vermeyen ötekidir, her türlü kötü muameleye müstehaktır’ diyen bir anlayış yok” diyen Bülent Tezcan şöyle konuştu: “Aydın’da seçim çalışmalarına başladım. Siyaset nezaket işidir. Basın mensupları burada, hepsi şahit. Ellerini vicdanlarına koysunlar, o gün benimle beraber olanlar bilir. Meydanda başladık seçim stantlarını gezmeye. Seçim dediğin bayramdır, şenliktir yahu. Seçimde düşman yoktur, yarışan partiler vardır. Hiçbiri bizim düşmanımız değil. Orada duran çocuklar, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. CHP standından başladım. Sırayla bir tercih yapmadan. Yanımızda AK Parti’nin standı var, gittim tokalaştım, fotoğraf verdim, ‘Hayırlı olsun’ dedim. Ondan sonra ya Yeniden Refah Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi; sırada hangisi varsa ona aynısını söyledim, fotoğraf verdim. Ondan sonra MHP, sonra da Yeşil Sol Parti… Yahu bu parti seçime girmiyor mu, seçimde yarışmıyor muyuz, sandıkta onun oy pusulası olmayacak mı? AK Parti’nin bazı milletvekilleri benim o stanttaki tokalaşma fotoğrafımı almışlar, utanmadan kahve kahve gezip bunu gösteriyorlarmış. Utanmazlar, öbür fotoğrafı da alın. Millete deyin ki ‘Bunları sırayla gezdi, takdir sizindir!’”

“AK Parti’nin yeteneği kalmadı; o yüzden dilleri, yürekleri kirli”

Bülent Tezcan konuşmasında son olarak şunları söyledi: “Millet yalana prim vermeyecek, iftiraya prim vermeyecek, düşmanlaştırmaya prim vermeyecek. Bu dilden bize fayda yok. 15 Mayıs sabahı bu millete bu dili kullananların verebilecek bir dilim ekmeği kalmamıştır, bir bardak suyu kalmamıştır. Bir kuruş bunlara katkı yapabilecek arkalarında imkanı, yeteneği kalmamıştır. Onun için dilleri kirli. Onun için yürekleri kirli. Onun için kalpleri kara. Biz 14 Mayıs’a kadar dili temiz, yüreği temiz, gönlü temiz adaylar olarak gezeceğiz ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun o dili temiz, yüreği temiz, gönlü temiz 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözünü her yere taşıyacağız. Hamd olsun, şart olsun; her yere taşıyacağız. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Açılışa meclis üyeleri de katıldı

Bugün öğle saatlerinde Efeler ilçesi Zeybek mahallesinde CHP seçim ofisinin açılışı yapıldı. Açılışta sırayla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Adayı Bülent Tezcan konuştu. Açılışa ayrıca meclis üyeleri de katıldı. Katılımcılar arasında meclis üyesi Altan Kemerci de yer aldı.

Özel Haber: Ebru Paksoy - Cemil Ağırbaşer