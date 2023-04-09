Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye’nin en sevilen belediye başkanlarından biri. Bu nedenle halk ile ne zaman bir araya gelse gülümseten anlar yaşanıyor.

Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu, bu akşam Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları kapsamında İncirliova Sınırteke mahallesindeydi. Her akşam vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Çerçioğlu, bu kez de İncirliovalı kadınların sevgi mesajları ve tebrikleri ile karşılandı.

Bu fotoğraf akşama damga vurdu

İftar sırasında vatandaşların halini hatırını soran Çerçioğlu, bir ara yaşlı bir teyze ile de sohbet etti. İkili arasında gerçekleşen diyalog başkana duygusal anlar yaşattı. Yaşlı teyze, bu fotoğraf çekilirken “Sen bizim gururumuzsun kızım. Sen hep var ol. Allah senden razı olsun” diyordu.

Çerçioğlu için İzmir’den geldi

İftar programı bu akşam da Özlem Çerçioğlu için sevgi gösterisine dönüştü. Topuklu Efe ile sohbet eden kadınlar “İzmir’den geldim senin için”, “Helal olsun başkanım. Bir kadının neler yapabileceğini gösterdin bize”, “Seninle gurur duyuyoruz” diyerek Topuklu Efe Çerçioğlu’na sevgilerini gösterdiler.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’na bu akşamki iftarda İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, CHP Aydın Milletvekili Adayı Nilüfer Ünüvar, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk eşlik etti.

İftar programı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Haber: Ebru Paksoy



