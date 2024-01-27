Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sahaya indi, birilerini korku sardı.

Pazarlarda vatandaş ve pazarcı esnafı ile buluşmalarını sürdüren Topuklu Efenin sesleri her yerden duyulmaya başladı.

Bazı kendini bilmez sözde saygı ve sevgiden bahseden AKP ve onların yandaş yayıncıları, saygısızca paylaşımlarına devam ediyorlar.

Korkunun ecele faydası yok…

Sizin paylaştığınız videolar sizi anlatır ve sizi küçük düşürür.

Bu videoların sebebi ise kaybetme korkusu.

Her 5 yılda bir gelip 2 Ay dolaşıp yine geri döneceğinizi bildiğiniz için, saygısızca videolar yaparak kazanacağınızı sanıyorsunuz sanırım.

Kusura bakmayın ama biraz avcunuzun içini yalamak zorunda kalacaksınız gibi görünüyor.

Bakın adaylar açıklandığı günden bugüne, CHP örgütü saygı sınırları çerçevesinde yaptığı çalışmalar takdir toplarken, siz Atatürk resmini bile kaldıracak kadar küçük işler peşinde koşuyorsunuz.

Siyasette saygıdan ve sevgiden bahsederek yola çıkan siz AKP’liler, Aydın sevgi ile yönetilecek derken bırakın sevgiyi seviyesiz ve saygısızca videolarınız, sizin ne kadar nefret dolu bir siyasi kampanya yaptığınızı ortaya koyuyor.

Belki AKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, söylemlerinde ayrımcılık, saygısızlık olmayacak derken her halde bu çalışmaları yürütenler yanlış anlamış ya da Sayın Mustafa Savaş Basın önünde ayrı, arka planda ayrı konuşuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu namı diğer Topuklu Efe size öyle güzel videolar hazırlar ki aklınız durur. Ama Sayın Özlem Çerçioğlu sizin gibi değerlere saygısızlık yapılmayacağını çok iyi biliyor.

Eğer siyasi terbiye nezaket ve ders almak isterseniz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Size mutlaka ders verecektir…!

Kalın sağlıcakla...