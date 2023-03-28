Aydın Atatürk Kent Meydanında başlayan İftar programları bugün Koçarlı’da devam etti. Millet İttifakı Başkanları, Muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu adeta gövde gösterisi yaptı.

Halkın içinde ve her yaşta Aydınlının sevgisini kazanan Topuklu Efe, Koçarlı’da Özlemle karşılandı. Adına yakışır şekilde Özlem’le karşılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gördüğü ilgi ve saevgiye kayıtsız kalmayarak Koçarlı halkına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ramazan Ayının 5. Gününde Koçarlı halkı ile bir araya gelen Topuklu Efe, gördüğü ilgi karşısında Millet İttifakı Başkanları ile “Daha güzel günler göreceğiz. Yeni başladık geliyoruz hiç merak etmeyin” dedi.

Koçarlı’da düzenlenen iftar programına, CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Aydın milletvekili aday adayı Evrim Karakoz ve Millet İttifakı İl ve ilçe Başkanları olmak üzere Mahalle Muhtarları da yalnız bırakmadı.

Haber: Cemil Ağırbaşer

