Vatandaşlar, pazarda kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu’na pazardaki fiyatların çok yüksek olmasından dert yandı. Vatandaşlar, dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 TL ile ancak birkaç kilogram sebze alabildiklerinin altını çizdi. Bunun yüksek enflasyonun yanı sıra düşük alım gücünün de belirtisi olduğunu ifade eden vatandaşlar, uzun zamandır pazar arabalarını dolduramadıklarını söyledi. Pazarcı esnafı ise sorunlarının başında akaryakıt maliyetlerinin çok yüksek olmasının geldiğinin altını çizip, hayat pahalılığıyla yaşamanın bedelinin her geçen gün arttığını belirtti.





Çerçioğlu daha sonra çarşı esnafıyla da bir araya gelerek hayırlı işler dileklerinde bulundu.



Pazar ziyaretinde Çerçioğlu’na, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve CHP Nazilli İlçe Başkanı Naim Atmaca da eşlik etti.