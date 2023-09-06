Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen kırsal Mezeköy Mahallesi’ni ziyaret etti. Felaketin ilk saatlerinden itibaren ekipleriyle birlikte bölgeye gelen ve belediye ekiplerinin mahalledeki çalışmaları yakından takip eden Başkan Güler vatandaşlardan gelen talepleri de dinledi. Adeta çamur deryasına dönen köydeki birçok evde yaşanan olumsuzlukları yerinde inceleyen Başkan Güler’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Mezeköy Muhtarı Harun Memiş ve mahalle sakinleri, selin çamur şeklinde bir anda geldiğini ve bir şey yapamadıklarını ifade etti. Maddi zararın çok olduğunu ancak can kaybı yaşanmadığı için teselli bulduklarını ifade eden Başkan Güler, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Selin yaşandığı andan itibaren gün boyunca selden etkilenen yerlerde ekiplerle birlikte çalışma yapan ve afet sonrası hasar tespiti ve çalışmaları yerinde incelemek üzere Mezeköy Mahallesine gelen Başkan Güler, selden etkilenen evleri tek tek ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldı. Köşk Belediyesi’nin afetten etkilenen vatandaşlar için seferber olduğunu ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Mezeköyümüzde gerçekten önemli bir sel felaketi yaşandı. Dağlardan önemli miktarda toprak kayıp gelerek evlerin içine girdi. Sokakların tamamı topraklarla doldu. Gece sel felaketi olur olmaz müdahale ettik. Bütün araç ve ekipmanlarımızı hemen bölgeye yönlendirdik. Kendi ihtiyacımızı karşılayamadığımız yerde de Sayın Valimiz ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzden destek istedik. Bize hemen gece geç de olsa o vakitte ekskavatör ve kamyonlarını gönderdiler. Evlerin içine giren bütün çamurları, yaşanmaz hale gelen yaşam alanlarını temizleyip düzelttik. Hızlı müdahale ederek vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını hemen hemen giderdik. Gece başlayan sel felaketinin etkilerini sabah olduğunda gidermeye başladık. Şu anda çalışmalar da tamamlanmak üzere. Ben bütün belediye çalışanlarımıza, ekiplerimize, yöneten arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de burada sel felaketine maruz kalan bütün Mezeköy’deki ve Uzundere’deki bütün hemşerilerimize büyük geçmiş olsun diyorum. Allah tekrarını göstermesin. Rabbim beterinden korusun diyorum” dedi.