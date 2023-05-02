Sevilen sanatçı Türkan Şoray, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenecek olan bir imza günü ve söyleşi ile Kuşadalı hayranları ile buluşacak.



Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde kente kazandırıldığı günden itibaren önemli isimleri ağırlayan ve birbirinden seçkin sanat eserlerine ev sahipliği yapan Ada Modern Sanat Galerisi’nin konuğu bu kez ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Vesikalı Yarim’, ‘Bodrum Hakimi’ gibi unutulmaz filmler ile hafızalara kazınan usta oyuncu Türkan Şoray olacak. Şoray, 4 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’da Ada Modern Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek imza günü ve söyleşi etkinliği ile hayranları ile bir araya gelecek. Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde hatıralarını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak olan sevilen sanatçı Türkan Şoray, 2017 yılında yayınlanan ‘Sinemam ve Ben’ isimli kitabını da okurları için imzalayacak.